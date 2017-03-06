Yol Durumu
  1. ABD’de Türk doğumu
  2. Para babası

Külkedisi Fahriye

Ünlü oyuncu , modern zamanların ‘Külkedisi’ hikayesi olan ‘Sonsuz Aşk’ filminde; rol gereği Murat Yıldırım’la yaşadığı aşkla büyüleyecek

Külkedisi Fahriye
atv'de ekrana gelen 'Ölene Kadar' dizisinin avukat Selvi'si Fahriye Evcen, yeni filmi 'Sonsuz Aşk'ta 'Külkedisi' oldu! Evcen, 24 Mart'ta vizyona girecek filmde kardeşini okutmak için evlere temizliğe giden Zeynep isimli bir karakter olarak seyircinin karşısına çıkacak.

Yine atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Doktor Can ile Zeynep'in aşkı ezberleri bozacak. Ancak beraberinde aşılması zor engelleri de getiren sonsuz aşkı anlatan film, sevginin tüm önyargıları yıkan gücü üzerine yürek burkan hikayesiyle de dikkat çekecek.
Etiketler:
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar