Külkedisi Fahriye

atv'de ekrana gelen 'Ölene Kadar' dizisinin avukat Selvi'si Fahriye Evcen, yeni filmi 'Sonsuz Aşk'ta 'Külkedisi' oldu! Evcen, 24 Mart'ta vizyona girecek filmde kardeşini okutmak için evlere temizliğe giden Zeynep isimli bir karakter olarak seyircinin karşısına çıkacak.



Yine atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Doktor Can ile Zeynep'in aşkı ezberleri bozacak. Ancak beraberinde aşılması zor engelleri de getiren sonsuz aşkı anlatan film, sevginin tüm önyargıları yıkan gücü üzerine yürek burkan hikayesiyle de dikkat çekecek.