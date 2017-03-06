Külkedisi Fahriye

atv'de ekrana gelen 'Ölene Kadar'dizisinin avukat Selvi'si Fahriye Evcen,yeni filmi 'Sonsuz Aşk'ta 'Külkedisi' oldu!Evcen, 24 Mart'ta vizyona girecek filmdekardeşini okutmak için evlere temizliğegiden Zeynep isimli bir karakter olarakseyircinin karşısına çıkacak.
Yine atv'ninfenomen yarışması'Kim MilyonerOlmak İster?'insunucusu MuratYıldırım'ıncanlandırdığıDoktor Can ileZeynep'in aşkıezberleri bozacak.Ancak beraberindeaşılması zor engelleride getiren sonsuzaşkı anlatan film,sevginin tümönyargıları yıkangücü üzerine yürekburkan hikayesiylede dikkat çekecek.
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