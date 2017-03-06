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Kahveci Ümit

Kahveci Ümit
Sempatik oyuncu Ümit Erdim, Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi'nin reklam yüzü oldu. Erdim, reklamlarda günlük hayatın koşuşturmacasından yorgun düşen farklı yaş grubundan insanlara Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi'nde keyifli bir mola fırsatı sunuyor...
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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