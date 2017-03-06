Yol Durumu
  1. Miami yaramış
  2. Kahveci Ümit

İkinci bahar

İkinci bahar
Yaklaşık 3 milyar dolarlık kişisel servetiyle Türkiye'nin 2. zengini olan Hüsnü Özyeğin'in işadamı oğlu Murat Özyeğin, şu sıralar ikinci baharını yaşıyor. İlk evliliğinden 2 kızı, 1 oğlu olan Özyeğin, önceki gün sevgilisi Yasemin Güçkan'la Bebek'teydi.

Avukat sevgilisiyle ilk kez görüntülenen ünlü işadamı, objektifleri fark edince adımlarını hızlandırdı. İlk evliliğini 2012'de sonlandıran sosyetik işadamının avukat Güçkan'la yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu öğrenildi.

AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar