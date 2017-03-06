İkinci bahar

Yaklaşık 3 milyar dolarlık kişisel servetiyle Türkiye'nin 2. zengini olan Hüsnü Özyeğin'in işadamı oğlu Murat Özyeğin, şu sıralar ikinci baharını yaşıyor. İlk evliliğinden 2 kızı, 1 oğlu olan Özyeğin, önceki gün sevgilisi Yasemin Güçkan'la Bebek'teydi.



Avukat sevgilisiyle ilk kez görüntülenen ünlü işadamı, objektifleri fark edince adımlarını hızlandırdı. İlk evliliğini 2012'de sonlandıran sosyetik işadamının avukat Güçkan'la yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu öğrenildi.



AYDIN HAMZA