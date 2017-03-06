İkinci bahar

Yaklaşık 3 milyar dolarlık kişisel servetiyle Türkiye'nin 2. zengini olan HüsnüÖzyeğin'in işadamı oğlu Murat Özyeğin, şu sıralar ikinci baharını yaşıyor. İlk evliliğinden 2 kızı,1 oğlu olan Özyeğin, önceki gün sevgilisiYasemin Güçkan'la Bebek'teydi.
Avukat sevgilisiyle ilk kez görüntülenen ünlü işadamı, objektiflerifark edince adımlarını hızlandırdı. İlk evliliğini 2012'de sonlandıran sosyetik işadamının avukat Güçkan'la yaklaşık6 aydır birlikte olduğu öğrenildi.
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