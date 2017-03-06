Efsane nispet

Buğra Toplusoy'unannesi Efsane Erdoğan,eski eşi ve Buğra'nınbabası Turgut Toplusoy'ukızdıracak! 2013'te babasınınCeyda Ateş'le aşkına karşıçıkması üzerine ABD'ye gidenBuğra'nın ilişkisi tam gazsürüyor...
Uzun süredir güzeloyuncuyla ABD'de olansosyetik işadamı, önceki günde Miami'de annesiyle buluştu.Efsane Erdoğan, oğlu ve eskieşinin istemediği müstakbelgeliniyle verdiği bu mutlulukpozuyla Turgut Toplusoy'anispet yapar gibiydi.
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