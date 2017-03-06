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Efsane nispet

Efsane nispet
Buğra Toplusoy'un annesi Efsane Erdoğan, eski eşi ve Buğra'nın babası Turgut Toplusoy'u kızdıracak! 2013'te babasının Ceyda Ateş'le aşkına karşı çıkması üzerine ABD'ye giden Buğra'nın ilişkisi tam gaz sürüyor...

Uzun süredir güzel oyuncuyla ABD'de olan sosyetik işadamı, önceki gün de Miami'de annesiyle buluştu. Efsane Erdoğan, oğlu ve eski eşinin istemediği müstakbel geliniyle verdiği bu mutluluk pozuyla Turgut Toplusoy'a nispet yapar gibiydi.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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