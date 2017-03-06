Çınar’la ince mesaj

Beşiktaşlı yıldız futbolcu Caner Erkin'den eski eşi Asena Atalay'a gönderme! Dün sabah saatlerinde velayetini almak için Atalay'a dava açtığı Çınar'ı alan Erkin, oğluyla bu mutluluk pozunu paylaştı. Bu karenin altına "Güzel günler göreceğiz, güneşli günler" yazan Caner Erkin, adeta eski eşine "Oğlumun velayetini senden alacağım" der gibiydi!