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Bir avuç köprü

Bir avuç köprü
Oyuncu Tolgahan Sayışman'la 13 Şubat'ta ABD'de evlendiği , fırtına yüzünden Hawaii'deki balayını iptal etmişti. Ünlü çift, bunun yerine Amerika turuna çıktı. Önceki gün de eşiyle San Francisco'yu gezen Abazi, meşhur Golden Gate Köprüsü'ne karşı bu pozu verdi. Köprüyü ellerinin arasına alıp poz veren Almeda Abazi'yi fotoğraflamak ise Sayışman'a düştü.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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