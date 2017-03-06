Aşk tedavisi

İngiltere'nin West Ham United takımında forma giyen Gökhan Töre, ağır sakatlığı sonucu sezonu erken kapatınca soluğu nişanlısı Esra Bilgiç'in yanında aldı. Tedavisine bir süredir İstanbul'da devam eden Töre, takımından habersiz gece gezmesine çıkınca olanlar oldu! Önceki gece güzel oyuncuyla Ulus 29'da eğlenen Töre, mekan çıkışı görüntü vermemek için akla karayı seçti. Nişanlısının kullandığı aracın arka koltuğunda iki büklüm olan Gökhan Töre, ne yaptıysa gazetecileri atlatamadı.
ŞOK ÜZERİNE ŞOK YAŞADILAR...
Etiler'deki trafik çevirmesinden geçen Esra Bilgiç'in kullandığı aracın arka koltuğunda saklanmak için şekilden şekle giren Töre, herkesi güldürdü. Trafik kontrolünün ardından hızlıca uzaklaşan ikili, daha sonra Etiler SarıhanÇorbacısı'na gitti. Sabah saat 06.00'da mekandan çıkan çift, flaşların patlaması ile ikinci bir şok yaşadı. Bu kez nişanlısının yanındaki koltuğa oturan Töre'nin keyfi kaçtı. Bir an önce iyileşmek için düzenli yaşam kurallarına uyması gerekirken Esra Bilgiç'le gece gezmelerinde yakalanan futbolcuyu görenler "Gökhan Töre, aşkla iyileşeceğinidüşünüyor olmalı" diye espri yaptı.
SABAH 6'DA EVE DÖNDÜLER
Gazetecileri atlattığını sanan Esra Bilgiç'le Gökhan Töre'nin yüzü, sabah 06.00'da çorbacıdan çıkarken objektiflere yakalanınca asıldı. Bilgiç, rol aldığı dizinin yapımcısına Töre ise takım yetkililerine ne diyeceğini düşünüyordu!
KOLTUĞA YATTI
Gece eğlencesinin West Ham United yetkililerinin kulağına gitmesini istemeyen Gökhan Töre, görüntü vermemek için nişanlısının kullandığı aracın arka koltuğuna oturdu. Bununla da kalmayan futbolcu, yüzünü gizlemek için koltukta iki büklüm olunca ortaya bu görüntüler çıktı.
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