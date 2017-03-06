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ABD’de Türk doğumu

ABD’de Türk doğumu
Oğlu Okan Ali'ye 5 buçuk aylık hamile olan Ceyda Düvenci, önceki gün Ataşehir Palladium'da hayranlarıyla buluştu. Selebral Palsi hastası kızı Melisa'nın tedavisi için her yaz ABD'ye giden Düvenci, doğumu da mecburen orada yapacağını söyledi ve ekledi: "Orada doğumumu gerçekleştirecek olan doktorumuz benim arzumla Türk olacak. "
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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