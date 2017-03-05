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Ütücü Deniz

Ütücü Deniz
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki performansıyla göz dolduran Deniz Çakır, ev işlerinde de maharetli olduğunu kanıtladı. Önceki gün dizi setinde sırasını beklerken gömleğini ütüleyen güzel oyuncu, bu anları instagram'da paylaştı. Paylaşımına "Ütü bizim işimiz" notu düşen Çakır'a hayranlarından övgüler yağdı.
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