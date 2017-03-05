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Turkish Madonna

Turkish Madonna
Usta sanatçı Demet Akbağ, önceki akşam BKM'de sahnelenen 'Bir Demet Muhabbet' adlı tek kişilik gösterisiyle hayranlarını güldürdü. Akbağ, gösterinin afişi hakkında "Madonna da buna benzer bir afiş kullanınca 'Benim ondan neyim eksik?' diye düşündüm ve bu afişi seçtim" diyerek herkesi kahkahaya boğdu. Akbağ, kendisini kulisinde ziyaret eden 'in 'Eyvah Eyvah 4' filminde oynayacağının müjdesini verdi.
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