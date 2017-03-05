Turkish Madonna

Usta sanatçı Demet Akbağ, önceki akşam BKM'de sahnelenen 'Bir Demet Muhabbet' adlı tek kişilik gösterisiyle hayranlarını güldürdü. Akbağ, gösterinin afişi hakkında "Madonnada buna benzer bir afiş kullanınca 'Benim ondan neyim eksik?' diye düşündüm ve buafişi seçtim" diyerek herkesi kahkahaya boğdu. Akbağ, kendisini kulisinde ziyaret eden Ata Demirer'in 'Eyvah Eyvah 4' filminde oynayacağının müjdesini verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.