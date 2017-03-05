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  1. Olmadı Caner!

Sihirbaz çapkın

Boşanma davası süren , çapkınlık turundaydı. Harbiye’de esmer bir güzelle objektiflere yakalanan Toraman, tam gaz kaçtı. 500 metre ileride polis çevirmesine takılan hızlı çapkının yanındaki güzel, bir anda kayıplara karıştı

Sihirbaz çapkın
Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Toraman, bir dönem yeşil sahalarda gösterdiği başarıyı önceki akşam çapkınlıkta da gözler önüne serdi. Avukat eşi Eylem Toraman'ı darp ettiği gerekçesiyle 6 ay uzaklaştırma kararı verilen Toraman, boşanma davası da sürerken boş durmadı.

GAZA BASTI AMA...
Geçtiğimiz gece aracı içerisinde Harbiye'de objektiflere yakalanan eski futbolcu, yalnız değildi. Esmer bir güzelle çapkınlık turuna çıkan Toraman'ın keyfi, bir anda patlayan flaşlarla kaçtı. Şoförüne gaza basmasını söyleyen futbolcu, gazetecileri atlattığını düşünürken 500 metre ileride yapılan rutin trafik kontrolüne takıldı. Trafik polisinin aracı durdurmasıyla yanındaki güzeli hızlıca taksiye bindiren İbrahim Toraman, sihirbazlara taş çıkardı. Kaşla göz arasında esmer güzelini taksiyle evine gönderen Toraman'ı görenler "Dünyaca ünlü sihirbaz David Copperfield bile İbrahim'in eline su dökemez" diye espri yaptı.


* Yanındaki esmer güzelle arka koltukta oturan İbrahim Toraman patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşırdı. Toraman, şoförüne talimat vererek hızlanmasını söyledi. 500 metre ileride objektife tekrar takılan eski futbolcu, bu kez arka koltukta yalnız başınaydı. Toraman, yanındaki esmer güzeli jet hızıyla taksiye bindirdi.

SORUN BİTMEDİ
Yanındaki kadınla ikinci kez objektiflere yakalanmaktan kurtulan Toraman'ın aracının ise trafik kontrolünde sigorta poliçesinin süresinin dolduğu ortaya çıktı. Şoförünün yaklaşık 1 saat uğraşması ve sigorta poliçesini yenilemesiyle eski futbolcu yoluna devam etti. Aracın içindeki futbolcunun boşanmak için gün saydığı eşi Eylem Toraman'dan olan 2 yaşındaki oğlu Ali Erim'in bebek koltuğu da dikkat çekti.


* İddiaya göre Toraman, 2014'te evlendiği eşi Eylem Toraman'a, oğulları Ali Erim'e hamileyken bile şiddet uyguladı. Eylem Hanım'ın darp edilmiş halleri de gündeme bomba gibi düşmüştü.

DOĞAN SAVAŞ
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