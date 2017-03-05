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Saçlara alıştı

Saçlara alıştı
Manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, 'masal uydurma atölyesi' için maviye boyattığı saçlarına iyice alıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Schaefer, "Saçlarım diğer işlerimi etkilemiyor, böyle kalmasında sakınca yok" dedi.
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