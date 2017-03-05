Saçlara alıştı

Manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, 'masal uydurma atölyesi' için maviye boyattığı saçlarına iyice alıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Schaefer, "Saçlarım diğer işlerimi etkilemiyor, böyle kalmasında sakınca yok" dedi.