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  1. Ütücü Deniz
  2. Korumayla parkta

Oyun zamanı

Oyun zamanı
Önümüzdeki ay vizyona girecek filmi 'Eski Sevgili' ile hayranlarının karşısına çıkmak için sabırsızlanan Bade İşçil, önceki gün oğlu Azur'la Nişantaşı'ndaydı. İşçil, eski eşi Malkoç Sualp'ten olan 2 buçuk yaşındaki oğluyla parkta oyunlar oynadı. Daha sonra oğluyla yürüyüş yapan İşçil "Oyunculuğa döndüğüm için mutluyum" dedi.

AYDIN HAMZA
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