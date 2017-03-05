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Organik albüm

Organik albüm
Başarılı şarkıcı 'ün 'Organik' adlı albümü önceki gün müzikseverlerle buluştu. Sezen Aksu ve kendi imzasını taşıyan şarkıların yer aldığı albümü için "Bu proje dinleyene dokunsun istedim" diyen Güleryüz, ilk klibi içinse 'Gitme' isimli şarkısını seçti.
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