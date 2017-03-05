Olmadı Caner!

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu CanerErkin, antrenmanlara başlasa da kondüsyonu için gerekli sağlıklı yaşamı göz ardı ediyor. Önceki akşam oyuncu eşi ŞükranOvalı'yla Yeniköydeki Arnavutköy Balıkçısı'nda bir arkadaşının doğum gününe katılan Erkin, yasak olmasına rağmen mekanda puro içti. Hem sağlığını hem de kuralları hiçe sayan futbolcuyu görenler "OlmadıCaner" diye yorum yaptı.
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