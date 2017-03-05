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Olmadı Caner!

Olmadı Caner!
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin, antrenmanlara başlasa da kondüsyonu için gerekli sağlıklı yaşamı göz ardı ediyor. Önceki akşam oyuncu eşi Şükran Ovalı'yla Yeniköydeki Arnavutköy Balıkçısı'nda bir arkadaşının doğum gününe katılan Erkin, yasak olmasına rağmen mekanda puro içti. Hem sağlığını hem de kuralları hiçe sayan futbolcuyu görenler "Olmadı Caner" diye yorum yaptı.
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