Korumayla parkta

Reklamcı SerdarErener'le 2010 yılındanikah masasına oturanve bu evlilikten 3 yaşındaAziz Arif adında bir oğluolan Nil Karaibrahimgil'eyakın koruma… Öncekigün güzel havayı fırsat bilengüzel şarkıcı, oğluyla MaçkaParkı'nda keyifli anlar yaşadı.
Minik oğlunu salıncaktasallayan Karaibrahimgil'inhemen yanında bekleyenkoruması ise dikkat çekti.Yıllar önce 'özgür kız'lakabıyla ünlenen güzelşarkıcının parka bilekorumasıyla gitmesi "Özgürkızın eski günlerinden eseryok" diye yorumlandı.
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