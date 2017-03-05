Yol Durumu
  1. Oyun zamanı
  2. Engin’e Fransız kalmadılar

Korumayla parkta

Korumayla parkta
Reklamcı Serdar Erener'le 2010 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten 3 yaşında Aziz Arif adında bir oğlu olan Nil Karaibrahimgil'e yakın koruma… Önceki gün güzel havayı fırsat bilen güzel şarkıcı, oğluyla Maçka Parkı'nda keyifli anlar yaşadı.

Minik oğlunu salıncakta sallayan Karaibrahimgil'in hemen yanında bekleyen koruması ise dikkat çekti. Yıllar önce 'özgür kız' lakabıyla ünlenen güzel şarkıcının parka bile korumasıyla gitmesi "Özgür kızın eski günlerinden eser yok" diye yorumlandı.

AYDIN HAMZA

Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar