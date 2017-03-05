Korumayla parkta

Reklamcı Serdar Erener'le 2010 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten 3 yaşında Aziz Arif adında bir oğlu olan Nil Karaibrahimgil'e yakın koruma… Önceki gün güzel havayı fırsat bilen güzel şarkıcı, oğluyla Maçka Parkı'nda keyifli anlar yaşadı.



Minik oğlunu salıncakta sallayan Karaibrahimgil'in hemen yanında bekleyen koruması ise dikkat çekti. Yıllar önce 'özgür kız' lakabıyla ünlenen güzel şarkıcının parka bile korumasıyla gitmesi "Özgür kızın eski günlerinden eser yok" diye yorumlandı.



AYDIN HAMZA



