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Engin’e Fransız kalmadılar

Tatil için ’e giden , ’da büyük ilgi gördü. Yabancı hayranları, oyuncuyla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi

Engin’e Fransız kalmadılar
Paris Moda Haftası'nı yakından takip etmek için önceki gün eşiyle soluğu Fransa'da alan Engin Altan Düzyatan'a yabancı hayranlarından sevgi seli… Eşi Neslişah Alkoçlar'la sokaklarında yürüyüşe çıkan yakışıklı oyuncu, Fransız hayranlarından büyük ilgi gördü. Dakikalarca Düzyatan'la sohbet eden Fransızlar, oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektirmek için de adeta birbirleriyle yarıştı.

Gördüğü ilgiden mutlu olan Düzyatan, şaşkınlığını da gizleyemedi. Eşinin yabancı hayranları tarafından çembere alınmasını kaydeden Alkoçlar ise bu anları instagram'da paylaştı. Ünlü oyuncunun Türkiye'den 3 bin 500 kilometre ötede yabancı hayranlarından gördüğü ilgi "Sevenleri Engin'e Fransız kalmadı" dedirtti.
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