Engin’e Fransız kalmadılar

Paris Moda Haftası'nı yakından takip etmek için önceki gün eşiyle soluğu Fransa'da alan Engin AltanDüzyatan'a yabancı hayranlarından sevgi seli… EşiNeslişah Alkoçlar'la Paris sokaklarında yürüyüşe çıkan yakışıklı oyuncu, Fransız hayranlarındanbüyük ilgi gördü. Dakikalarca Düzyatan'la sohbet eden Fransızlar, oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektirmek için de adeta birbirleriyle yarıştı.
Gördüğü ilgiden mutlu olan Düzyatan, şaşkınlığını da gizleyemedi. Eşinin yabancı hayranları tarafından çembere alınmasını kaydeden Alkoçlar ise bu anları instagram'da paylaştı. Ünlü oyuncunun Türkiye'den 3 bin500 kilometre ötede yabancı hayranlarından gördüğü ilgi "Sevenleri Engin'e Fransızkalmadı" dedirtti.
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