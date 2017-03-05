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Deniz köpürdü!

Ekranda meslektaşlarını eleştiri yağmuruna tutan , iş kendisine gelince gerildi. Güzel sunucu, anneliği eleştirilince açtı ağzını yumdu gözünü

Deniz köpürdü!
Bir dönem magazin programı sunuculuğu yaparak ünlü isimleri eleştiri yağmuruna tutan Deniz Akkaya, oklar kendisine çevrilince sinirlendi. Eleştiriye tahammül edemeyen güzel sunucu, bir takipçisinin yorumu üzerine çılgına döndü. Akkaya, eski sevgilisi Efe Önbilgin'den olan 9 yaşındaki kızı Ayşe'ye sürekli ismiyle hitap etmesini ve sevgi sözcükleri kullanmamasını eleştiren bir takipçisi için şunları söyledi:

"Böyle sevgi almamış, ünlülerin sayfasında kendi hayatından bizim hayatımıza mutsuzluk saçma derdinde olanlar, anne olmayı öğretenler, ahlak bekçileri ve çok bilenler bu sayfadan kibarca ayrılsın! Her şey bitti, evladıma nasıl hitap ettiğimi analiz yapıyor, deliye bak!" Akkaya'nın bu sözleri "İş kendisine gelince mangalda kül bırakmıyor" dedirtti.

Şu sıralar yeni youtube kanalının heyecanını yaşayan Akkaya'nın neşesi takipçisinin mesajıyla kaçtı.
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