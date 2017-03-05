Dağa çıkarma

İşadamı Ali Ağaoğlu, aralık ayında Çırağan Sarayı’nda muhteşem bir düğünle evlenen kızı için Uludağ’da kutlama yaptı. Bin 500 akrabasının katıldığı törende Ağaoğlu için 150 kayak hocası meşalelerle şov yaptı
Ağaoğlu ŞirketlerGrubu Yönetim KuruluBaşkanı Ali Ağaoğlu'danAralık 2016'da hayatını KorayKırcal'la birleştiren kızı SenaAğaoğlu'na ikinci düğün sürprizi…Ünlü işadamı, Çırağan'daki düğünekatılamayan aile dostları içinönceki akşam Uludağ'da dilleredestan ikinci bir kutlama yaptı.Kına gecesi ve düğünün bir aradaolduğu Ağaoğlu My MountainUludağ'daki gecede işadamının63. yaş günü de kutlandı. Yaklaşıkbin 500 kişinin katıldığı davettekonuklar eğlenceye doydu. Gece,zirveden ellerinde meşalelerle inen150 kayak hocasının sunduğugörsel şölenle başladı. Doğum günüşerefine düzenlenen gösteriden çok duygulananAğaoğlu, "Bu kadar insanı isteseniz paraylabir araya getiremezsiniz" dedi.
20 DAVULLA PASTA KESTİ
Sürpriz karşısında çok mutlu olan işadamı,telesiyejden elde edilen gelirin tamamını kayakhocalarına bağışlayacağını söyledi. Ağaoğlu'naikinci sürpriz ise annesi Asiye Hanım'dan geldi.İşadamı, barkovizyonda annesinin doğumgünü mesajını izlerken gözyaşlarını tutamadı.Ağaoğlu, daha sonra 20 davulcu eşliğinde gelendoğum günü pastasını eşi Semra Ağaoğlu,çocukları Sena ve Alican ile kesti. Ağaoğlu,kaç yaşına girdiği sorulunca ise "22 yaşımabastım" diyerek espri yaptı. Eğlence SenaAğaoğlu'nun kına gecesiyle devam etti. Hemkızının mürüvvetini görmekten hem de yeniyaşına girmekten dolayı mutlu olan işadamı,gece boyunca horon tepip kurtlarını döktü.
* İlk düğününde giydiği Zuhair Murad imzalı 1.1 milyon liralık gelinliği günlerce konuşulan Sena Ağaoğlu, kına gecesinde ise Yıldırım Mayruk tasarımı bir elbise tercih etti.
* ANAKRALİÇE Ağaoğlu, annesi Asiye Hanım'ı VIP helikopteriyle Uludağ'a getirtti. İşadamı, davetin başmisafiri annesini böyle karşıladı. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Ali Ağaoğlu, düğüne gelemeyen bütün akrabalarını Uludağ'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadı.
* Eşi Semra Hanım ile dans eden 63 yaşındaki işadamı performansıyla gençlere taş çıkardı.
* DANS EDİP HORON TEPTİ
Gece boyunca yerinde durmayan Ağaoğlu, horon teperek de yöresel danslardaki hünerlerini sergiledi.
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