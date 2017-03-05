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İşadamı , aralık ayında Çırağan Sarayı’nda muhteşem bir düğünle evlenen kızı için ’da yaptı. Bin 500 akrabasının katıldığı törende Ağaoğlu için 150 kayak hocası meşalelerle şov yaptı

Dağa çıkarma
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'dan Aralık 2016'da hayatını Koray Kırcal'la birleştiren kızı Sena Ağaoğlu'na ikinci düğün sürprizi… Ünlü işadamı, Çırağan'daki düğüne katılamayan aile dostları için önceki akşam Uludağ'da dillere destan ikinci bir yaptı. Kına gecesi ve düğünün bir arada olduğu Ağaoğlu My Mountain Uludağ'daki gecede işadamının 63. yaş günü de kutlandı. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı davette konuklar eğlenceye doydu. Gece, zirveden ellerinde meşalelerle inen 150 kayak hocasının sunduğu görsel şölenle başladı. Doğum günü şerefine düzenlenen gösteriden çok duygulanan Ağaoğlu, "Bu kadar insanı isteseniz parayla bir araya getiremezsiniz" dedi.

20 DAVULLA PASTA KESTİ
Sürpriz karşısında çok mutlu olan işadamı, telesiyejden elde edilen gelirin tamamını kayak hocalarına bağışlayacağını söyledi. Ağaoğlu'na ikinci sürpriz ise annesi Asiye Hanım'dan geldi. İşadamı, barkovizyonda annesinin doğum günü mesajını izlerken gözyaşlarını tutamadı. Ağaoğlu, daha sonra 20 davulcu eşliğinde gelen doğum günü pastasını eşi Semra Ağaoğlu, çocukları Sena ve Alican ile kesti. Ağaoğlu, kaç yaşına girdiği sorulunca ise "22 yaşıma bastım" diyerek espri yaptı. Eğlence Sena Ağaoğlu'nun kına gecesiyle devam etti. Hem kızının mürüvvetini görmekten hem de yeni yaşına girmekten dolayı mutlu olan işadamı, gece boyunca horon tepip kurtlarını döktü.


* İlk düğününde giydiği Zuhair Murad imzalı 1.1 milyon liralık gelinliği günlerce konuşulan Sena Ağaoğlu, kına gecesinde ise Yıldırım Mayruk tasarımı bir elbise tercih etti.


* ANA KRALİÇE
Ağaoğlu, annesi Asiye Hanım'ı VIP helikopteriyle 'a getirtti. İşadamı, davetin başmisafiri annesini böyle karşıladı. Annesine düşkünlüğüyle bilinen , düğüne gelemeyen bütün akrabalarını Uludağ'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadı.


* Eşi ile dans eden 63 yaşındaki işadamı performansıyla gençlere taş çıkardı.


* DANS EDİP HORON TEPTİ
Gece boyunca yerinde durmayan Ağaoğlu, horon teperek de yöresel danslardaki hünerlerini sergiledi.
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