Aşk ve Mavi yine zirvede

Cuma akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen sevilen dizi 'Aşk ve Mavi', yine şaşırtmadı. Başarılı dizi, geçtiğimiz akşamki bölümüyle tüm kişilerde en çok izlenen yapım olarak zirveye yerleşti.
Başrollerinde Emrah ile BurcuKıratlı'nın yer aldığı 'Aşk ve Mavi', tüm kişilerde 7,33 izlenme oranı ve 16,96 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Ali ile Mavi'nin imkansız aşkını anlatan dizi, seyircisinden yine tam not aldı.
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