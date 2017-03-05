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Aşk ve Mavi yine zirvede
Cuma akşamları milyonları ekranına kilitleyen sevilen dizi 'Aşk ve Mavi', yine şaşırtmadı. Başarılı dizi, geçtiğimiz akşamki bölümüyle tüm kişilerde en çok izlenen yapım olarak ye yerleşti.

Başrollerinde Emrah ile Burcu Kıratlı'nın yer aldığı 'Aşk ve Mavi', tüm kişilerde 7,33 izlenme oranı ve 16,96 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Ali ile Mavi'nin imkansız aşkını anlatan dizi, seyircisinden yine tam not aldı.
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