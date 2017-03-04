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Uzaylı Sertab

Uzaylı Sertab
Başarılı popçu Sertab Erener, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Her zamanki gibi sade giyinen Erener'in bir dönemin ünlü dizi karakteri 'Uzaylı Zekiye' modeli saçları dikkat çekti. 'i görenler "Uzaylı Sertab" esprisi yapmaktan kendilerini alamadı.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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