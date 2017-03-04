Sapık korkusu

Son olarak Ata Demirer'in 'Olanlar Oldu' filminde rol alan Tuvana Türkay, önceki gün Emre Saygı'nın 'Hadi Be' isimli programında samimi açıklamalar yaptı. Geçmiş yıllarda kendisini sürekli takip eden birisi olduğunu anlatan güzel oyuncu, ekledi:



"Bir ara ev adresimi bulup, beni sürekli takip eden birileri oldu. Neredeyim, kiminle görüşüyorum hepsini eksiksiz şekilde bana yazıyordu. Çok korktum ama büyük tepki veremedim. Ben toplumun dışladığı sapkın insanlara iyilik yaparsanız onların düzeleceğini düşünüyorum."