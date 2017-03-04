Sapık korkusu

Son olarak AtaDemirer'in 'OlanlarOldu' filminde rol alanTuvana Türkay, öncekigün Emre Saygı'nın 'HadiBe' isimli programındasamimi açıklamalaryaptı. Geçmiş yıllardakendisini sürekli takipeden birisiolduğunuanlatan güzeloyuncu,ekledi:
"Bir ara ev adresimibulup, beni süreklitakip eden birilerioldu. Neredeyim,kiminle görüşüyorumhepsini eksiksiz şekildebana yazıyordu. Çokkorktum ama büyüktepki veremedim. Bentoplumun dışladığısapkın insanlaraiyilik yaparsanızonların düzeleceğinidüşünüyorum."
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