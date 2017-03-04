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Rolls Royce Rüştü

Bir davete gitmesi için Rolls Royce marka otomobil tahsis edilen Işıl Reçber, aracın ambleminden yola çıkıp eşini şöyle övdü: ‘Rolls Royce, gibi!’

Rolls Royce Rüştü
Eski kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Hanım, instagram'da yaptığı paylaşımla bir taşla iki kuş vurdu! Son dönemde tasarımcılığa el atan ve davetlerin aranılan ismi olan Işıl Reçber, önceki gün düzenlenen bir etkinliğe 'havalı giriş' yaptı!

Markaların sosyal medyada reklamlarını yapması için sıraya girdiği güzel tasarımcı için Rolls Royce firması özel bir araç gönderdi. Bu lüks otomobille davete giderken çektiği görüntülerini instagram'da paylaşan Işıl Hanım, aracın amlemindeki 'RR' işaretiyle eşine şöyle iltifat etti: "Rolls Royce; Rüştü Reçber gibi."
Etiketler:
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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