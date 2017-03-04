Eski kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Hanım, instagram'da yaptığı paylaşımla bir taşla iki kuş vurdu! Son dönemde tasarımcılığa el atan ve davetlerin aranılan ismi olan Işıl Reçber, önceki gün düzenlenen bir etkinliğe 'havalı giriş' yaptı!



Markaların sosyal medyada reklamlarını yapması için sıraya girdiği güzel tasarımcı için Rolls Royce firması özel bir araç gönderdi. Bu lüks otomobille davete giderken çektiği görüntülerini instagram'da paylaşan Işıl Hanım, aracın amlemindeki 'RR' işaretiyle eşine şöyle iltifat etti: "Rolls Royce; Rüştü Reçber gibi."



