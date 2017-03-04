Eski kaleci Rüştü Reçber'in eşi IşılHanım, instagram'da yaptığı paylaşımlabir taşla iki kuş vurdu! Son dönemdetasarımcılığa el atan ve davetlerin aranılan ismiolan Işıl Reçber, önceki gün düzenlenen biretkinliğe 'havalı giriş' yaptı!
Markaların sosyal medyada reklamlarınıyapması için sıraya girdiği güzel tasarımcı içinRolls Royce firması özel bir araç gönderdi.Bu lüks otomobille davete giderken çektiğigörüntülerini instagram'da paylaşan Işıl Hanım,aracın amlemindeki 'RR' işaretiyle eşine şöyleiltifat etti: "Rolls Royce; Rüştü Reçber gibi."
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