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Müge ezber bozdu

Müge ezber bozdu
Ünlü oyuncu Müge Boz, 'Boz-Ayı' isimli organik çikolata markasıyla önceki gün Zorlu Center'daki 'A day of Fashion by Alaluxa' etkinliğinde yer aldı. Güzel oyuncu, sosyetenin akın ettiği davette sol tekinde 'boz', sağ tekinde ise 'ayı' yazılı spor ayakkabılarıyla ezber bozdu.



Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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