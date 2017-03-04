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Ahmet Kural, birçok oyuncu gibi son dönemde ekstrem sporlara merak sardı. En büyük hobisi motocross olan oyuncu, önceki gün dostlarıyla Göktürk'te heyecanlı anlar yaşadı.
Motocross yaptıktan sonra bir arkadaşıyla böyle poz veren Ahmet Kural, instagram'da paylaştığı bu kareye yaptığı "Kuraliyet Ailesi' esprisiyle herkesi güldürdü.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Gazete
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