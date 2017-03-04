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Kuraliyet ailesi

Kuraliyet ailesi
Ahmet Kural, birçok oyuncu gibi son dönemde ekstrem sporlara merak sardı. En büyük hobisi motocross olan oyuncu, önceki gün dostlarıyla Göktürk'te heyecanlı anlar yaşadı.

Motocross yaptıktan sonra bir arkadaşıyla böyle poz veren , instagram'da paylaştığı bu kareye yaptığı "Kuraliyet Ailesi' esprisiyle herkesi güldürdü.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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