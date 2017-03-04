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‘Ferhat dövdü’

‘Ferhat dövdü’
Önceki akşam Etiler'de Ferhat Göçer'le görüntülenen Ömür Gedik'in dudağındaki morluk dikkat çekti. Masaj yaptırırken bu hale geldiğini söyleyen Gedik, "Ferhat beni dövdü" diye de espri yapmadan geçemedi. Ömür Gedik'in bu sözlerine Göçer ise şöyle karşılık verdi: "Ne dövmesi, öyle bir şey olsa o beni parçalar. Kadınlar asıl bizi konuşarak dövüyor."
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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