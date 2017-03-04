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Doğumdan sonra isim

Doğumdan sonra isim
Mayıs ayında bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Hatice Şendil, önceki gün Akmerkez'deydi. Hamileliği sırasında 16 kilo aldığını söyleyen oyuncu, "Doğumumu İstanbul'da yapacağım. Oğlumuzun adı belli değil. Kucağıma aldıktan sonra karar vereceğiz" dedi.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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