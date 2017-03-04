Dersimiz aşk

Yıllardır dilden dile dolaşan "Aşkın yaşı yoktur!" sözü önceki gün Nişantaşı'nda çekilen bu kareyle yeniden ispatlandı! Türkiye'nin en ünlü reklamcı ve pazarlama iletişimi uzmanlarından Levent Erden, kendisinden yaşçaküçük olan sevgilisiyle el ele objektiflere yakalandı. Nişantaşı'ndagenç aşkıyla birlikte dolaşırken görüntülenen Bilgi Üniversitesi akademisyenlerinden Levent Erden'in mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu.
BÜYÜK PANİK YAŞADI! 60 yaşında olan ve kendisindenyaklaşık 40 yaş küçük sevgilisiylegörüntülenen Erden, gazetecilerigörünce "Bunlar da nereden çıktı!"diyerek anlamsız tepki gösterdi. Ünlüakademisyenin genç sevgilisi ise biranda panikleyerek sokak ortasında"Eyvah bizi çekiyorlar, şimdi neyapacağım!" diye haykırdı. Dahasonra Levent Erden ile çıtır sevgilisi,hızlı adımlarla ilerleyerek gözlerdenkayboldu. 1957 doğumlu LeventErden'in sevgilisinin öğrencisiolduğu ise iddialar arasında... Ki eğerbu doğruysa Erden'le genç aşkınaüniversite yönetiminden "Bu ilişkiyibitirin" uyarısı gelmesi muhtemel...
BİR ÇOK ÖRNEĞİ VAR...
Bu arada kendisinden yaşça çokküçük olan bir isimle aşk yaşayantek isim Levent Erden değil... AliAğaoğlu'nun sevgilisi Duygu SuGülpınar, kendisinden 37 yaş küçük.Dikran Masis'in eşi YaseminHanım ise ondan tam 35 yaşgenç. Dünyaca ünlü yıldız MichaelDouglas da yıllardır kendisinden25 yaş küçük Catherina ZetaJones ile evli. Bir diğer efsane aktörClint Eastwood ise eşi Dina'dantam 35 yaş büyük...
EYVAHBEN NEYAPACAĞIM!
Ünlü akademisyenle Nişantaşı'nda el ele dolaşırken yakalanan genç kız, gazetecileri görünce sokak ortasında işte böyle haykırdı.
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