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Dersimiz aşk

Ünlü reklamcı ve akademisyen , önceki gün kendisinden yaklaşık 40 yaş küçük bir güzelle el ele yakalandı. Erden’in aşkının, üniversite öğrencisi olduğu iddia ediliyor

Dersimiz aşk
Yıllardır dilden dile dolaşan "Aşkın yaşı yoktur!" sözü önceki gün Nişantaşı'nda çekilen bu kareyle yeniden ispatlandı! Türkiye'nin en ünlü reklamcı ve pazarlama iletişimi uzmanlarından Levent Erden, kendisinden yaşça küçük olan sevgilisiyle el ele objektiflere yakalandı. Nişantaşı'nda genç aşkıyla birlikte dolaşırken görüntülenen Bilgi Üniversitesi akademisyenlerinden 'in mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu.

BÜYÜK PANİK YAŞADI!
60 yaşında olan ve kendisinden yaklaşık 40 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenen Erden, gazetecileri görünce "Bunlar da nereden çıktı!" diyerek anlamsız tepki gösterdi. Ünlü akademisyenin genç sevgilisi ise bir anda panikleyerek sokak ortasında "Eyvah bizi çekiyorlar, şimdi ne yapacağım!" diye haykırdı. Daha sonra Levent Erden ile çıtır sevgilisi, hızlı adımlarla ilerleyerek gözlerden kayboldu. 1957 doğumlu Levent Erden'in sevgilisinin öğrencisi olduğu ise iddialar arasında... Ki eğer bu doğruysa Erden'le genç aşkına üniversite yönetiminden "Bu ilişkiyi bitirin" uyarısı gelmesi muhtemel...

BİR ÇOK ÖRNEĞİ VAR...
Bu arada kendisinden yaşça çok küçük olan bir isimle aşk yaşayan tek isim Levent Erden değil... Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Su Gülpınar, kendisinden 37 yaş küçük. Dikran Masis'in eşi Yasemin Hanım ise ondan tam 35 yaş genç. Dünyaca ünlü yıldız Michael Douglas da yıllardır kendisinden 25 yaş küçük Catherina Zeta Jones ile evli. Bir diğer efsane aktör Clint Eastwood ise eşi Dina'dan tam 35 yaş büyük...

EYVAH BEN NE YAPACAĞIM!
Ünlü akademisyenle Nişantaşı'nda el ele dolaşırken yakalanan genç kız, gazetecileri görünce sokak ortasında işte böyle haykırdı.

AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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