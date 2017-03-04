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Derin tasarım

Derin tasarım
Türkiye'nin en şık kadınlarının başında gelen , şu sıralar iki farklı heyecan yaşıyor. Moda ve yaşam üzerine kendi ismini taşıyan bir internet sitesi açan sosyetik güzel, bir yandan da tasarımcılığa el attı. Derin Mermerci'nin 'Kafkas' markası için tasarladığı yüzük ve küpe gibi mücevherler Türkiye'nin yanı sıra daha birçok ülkede de satışta olacak.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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