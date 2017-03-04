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Değnekle Amerika’ya

Değnekle Amerika’ya
Geçtiğimiz haftalarda İsviçre'de kayak yaparken sakatlanan Eliz Sakuçoğlu, önceki gün Zorlu Center'da objektiflere takıldı. Güzel stil danışmanı, yaklaşık 1 ay koltuk değneğiyle yürüyeceğini söyledi. Bu arada , dün sabah ise Tarkan'ın yarın akşam Los Angeles'ta vereceği konserini izlemek üzere ABD'ye uçtu.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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