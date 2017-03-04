Yol Durumu
  1. Derin tasarım
  2. ABD şıkıdım şıkıdım

Cem’e saygılar!

‘Cem Yılmaz’ın önünde saygıyla eğilirim’ diyen ekledi: ‘Filmlerini beğenmiyorum. O yüzden oynamam. O da bana teklif yapmaz’

Cem’e saygılar!
Son günlerde Cem Yılmaz için söylediği iddia edilen "Sevmek zorunda mıyım? Sevmiyorum, demokrasi diye bir şey var, film yapmasın gösterilerine devam etsin'' sözleriyle konuşulan Erkan Petekkaya, konuya açıklık getirdi. Önceki gün Sunset'te iş toplantısı çıkışı objektiflere takılan oyuncu, "Filmlerini beğenmiyorum oynamam. O da bana teklifte bulunmaz, o kendi ekibiyle hayatını sürdürüyor ama ben Cem Yılmaz'ın önünde saygıyla eğilirim" diye konuştu.

TAVSİYEDE BULUNDU
Daha önce sanat camiasında yaşadığı atışmalarda sivri diliyle bilinen Petekkaya, Yılmaz'a şu tavsiyede bulunmayı da ihmal etmedi: "Benim Cem Yılmaz'la kişisel sorunum yok. Bence dünya çapında bir adam ama halka iş yapınca tutturamıyor. O yüzden sinemada bakış açısını değiştirmeli ya da gösterilerine devam etsin."

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar