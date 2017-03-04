Cem’e saygılar!

Son günlerde Cem Yılmaz için söylediği iddia edilen "Sevmek zorunda mıyım?Sevmiyorum, demokrasi diye bir şeyvar, film yapmasın gösterilerine devam etsin'' sözleriyle konuşulan Erkan Petekkaya, konuya açıklık getirdi. Önceki gün Sunset'te iş toplantısı çıkışı objektiflere takılan oyuncu, "Filmlerinibeğenmiyorum oynamam. O da banateklifte bulunmaz, o kendi ekibiylehayatını sürdürüyor ama ben CemYılmaz'ın önünde saygıyla eğilirim" diye konuştu.
TAVSİYEDE BULUNDU
Daha önce sanat camiasında yaşadığı atışmalarda sivri diliyle bilinen Petekkaya, Yılmaz'a şu tavsiyede bulunmayı da ihmal etmedi: "Benim Cem Yılmaz'la kişiselsorunum yok. Bence dünya çapındabir adam ama halka iş yapıncatutturamıyor. O yüzden sinemada bakışaçısını değiştirmeli ya da gösterilerinedevam etsin."
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