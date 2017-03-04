Cem’e saygılar!

Son günlerde Cem Yılmaz için söylediği iddia edilen "Sevmek zorunda mıyım? Sevmiyorum, demokrasi diye bir şey var, film yapmasın gösterilerine devam etsin'' sözleriyle konuşulan Erkan Petekkaya, konuya açıklık getirdi. Önceki gün Sunset'te iş toplantısı çıkışı objektiflere takılan oyuncu, "Filmlerini beğenmiyorum oynamam. O da bana teklifte bulunmaz, o kendi ekibiyle hayatını sürdürüyor ama ben Cem Yılmaz'ın önünde saygıyla eğilirim" diye konuştu.



TAVSİYEDE BULUNDU

Daha önce sanat camiasında yaşadığı atışmalarda sivri diliyle bilinen Petekkaya, Yılmaz'a şu tavsiyede bulunmayı da ihmal etmedi: "Benim Cem Yılmaz'la kişisel sorunum yok. Bence dünya çapında bir adam ama halka iş yapınca tutturamıyor. O yüzden sinemada bakış açısını değiştirmeli ya da gösterilerine devam etsin."



Doğan SAVAŞ