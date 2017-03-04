Bebek göründü

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. 14 haftalık hamile olan Demirel, önceki gün şiş karnını çekip instagram'da "İkincide bu kadar çabuk çıkıyor" notuyla paylaştı. Zeynep Hanım'a "Hamilelik sana çok yakışıyor" mesajları yağdı.