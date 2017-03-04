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ABD şıkıdım şıkıdım

Dünya starlarının arenasında bu kez rüzgarı esti. Megastar, önceki akşam şarkılarıyla Amerikalılar’dan Meksikalılar’a kadar binlerce yabancı hayranına göbek attırdı

ABD şıkıdım şıkıdım
Beklenen oldu... Önceki akşam Amerika lerinin ilk ayağı olan New York'ta konser veren Tarkan, mekanı tıka basa doldurdu. SM Production organizasyonuyla New York'taki Hammerstein Konser Salonu'ndaki konserden saatler önce uzun kuyruklar oluştu. New York'ta dünya starlarını ağırlayan salondaki ilk konserinde 3 bin 500 kişiye Türkçe ve İngilizce şarkılar söyleyen Megastar, sadece Türk hayranlarına değil yabancılara da göbek attırdı...

ADIM ATACAK YER YOKTU
Sahneye 'Acımayacak' şarkısıyla çıkan , 'Şıkıdım'ı söylediği andan itibaren ise deyim yerindeyse yer yerinden oynadı. Konser boyunca her zamanki enerjisiyle yine herkesi mest eden Megastar, önceki akşamki repertuvarında 'Come Closer ve 'Bounce' gibi İngilizce şarkılarına da yer verdi. Tarkan, konserinde hayranlarına çoğunlukla İngilizce seslendi. 80 ile 250 dolar arasında satılan biletler haftalar öncesinden tükenirken Tarkan'ın konserinde Rus, İranlı ve Meksikalı hayranları çoğunluktaydı. Dün akşam da aynı mekanda 2. konserini veren Megastar, ABD turnesini yarın akşamki Los Angeles konseriyle noktalayacak.


Megastar'ın konser vereceği salonu saatler öncesinden dolduran yabancı hayranları, metroda da böyle pozlar verdi.



Birçok Türk'ün hazır bulunduğu konserde Didem Soydan da vardı. Güzel model, konser boyunca Tarkan'ı görüntüledi.



YENGE DE ORADAYDI
Geçtiğimiz Mayıs'ta Tarkan'la evlenip milyonların 'yenge' ilan ettiği Pınar Tevetoğlu da konserdeydi. Güzel yenge, eşinin Brezilyalı bir hayranıyla böyle fotoğraf çektirdi.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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