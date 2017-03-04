ABD şıkıdım şıkıdım

Beklenen oldu... Önceki akşam Amerika konserlerinin ilk ayağı olan New York'ta konser veren Tarkan, mekanı tıka basa doldurdu. SM Production organizasyonuyla New York'takiHammerstein Konser Salonu'ndaki konserden saatler önce uzun kuyruklar oluştu. New York'ta dünya starlarını ağırlayan salondaki ilk konserinde 3 bin 500 kişiye Türkçe ve İngilizceşarkılar söyleyen Megastar, sadece Türk hayranlarına değil yabancılara dagöbek attırdı...
ADIM ATACAK YER YOKTU
Sahneye 'Acımayacak' şarkısıyla çıkan Tarkan, 'Şıkıdım'ı söylediği andan itibaren ise deyim yerindeyse yer yerinden oynadı. Konser boyunca her zamanki enerjisiyle yine herkesi mest eden Megastar, önceki akşamki repertuvarında 'Come Closer ve'Bounce' gibi İngilizce şarkılarına da yer verdi. Tarkan, konserinde hayranlarına çoğunlukla İngilizce seslendi. 80 ile 250 dolar arasında satılan biletler haftalar öncesinden tükenirken Tarkan'ın konserinde Rus,İranlı ve Meksikalı hayranları çoğunluktaydı. Dün akşam da aynı mekanda 2. konserini veren Megastar, ABD turnesini yarın akşamki LosAngeles konseriyle noktalayacak.
Megastar'ın konser vereceğisalonu saatler öncesindendolduran yabancı hayranları,metroda da böyle pozlar verdi.
Birçok Türk'ün hazır bulunduğukonserde Didem Soydan davardı. Güzel model, konserboyunca Tarkan'ı görüntüledi.
YENGE DEORADAYDI
Geçtiğimiz Mayıs'ta Tarkan'la evlenip milyonların 'yenge' ilan ettiği Pınar Tevetoğlu da konserdeydi. Güzel yenge, eşinin Brezilyalı bir hayranıyla böyle fotoğraf çektirdi.
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