007 Yolanthe

Galatasaraylı Wesley Sneijder'in yardımsever eşi Yolanthe Cabau, 007 James Bond gibi! Kurduğu vakıfla birçok ülkedeki genç kızları fuhuştan kurtaran güzel yenge, Hollanda'nın Müge Anlı'sı olmak için de kolları sıvadı.



Yolanthe Cabau, 'RTL 4' adlı kanalda yeni başlayan programında birbirlerini kaybeden aileleri ve sevenleri kavuşturuyor. Güzel yenge, ilk bölümde 1990'da geçirdikleri trafik kazası yüzünden birbirlerinden ayrı düşen iki kardeşi buluşturdu.