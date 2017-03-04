Yol Durumu
  1. Kuraliyet ailesi
  2. Rolls Royce Rüştü

007 Yolanthe

Kurduğu vakıfla kızları fuhuştan kurtaran , şimdi de Hollanda’dakİ TV programıyla kayıpları bulup sevenleri kavuşturacak

007 Yolanthe
Galatasaraylı Wesley Sneijder'in yardımsever eşi Yolanthe Cabau, 007 James Bond gibi! Kurduğu vakıfla birçok ülkedeki genç kızları fuhuştan kurtaran güzel yenge, Hollanda'nın Müge Anlı'sı olmak için de kolları sıvadı.

Yolanthe Cabau, 'RTL 4' adlı kanalda yeni başlayan programında birbirlerini kaybeden aileleri ve sevenleri kavuşturuyor. Güzel yenge, ilk bölümde 1990'da geçirdikleri trafik kazası yüzünden birbirlerinden ayrı düşen iki kardeşi buluşturdu.
Etiketler:
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar