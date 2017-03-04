007 Yolanthe

GalatasaraylıWesley Sneijder'inyardımsever eşi YolantheCabau, 007 James Bondgibi! Kurduğu vakıfla birçokülkedeki genç kızları fuhuştankurtaran güzel yenge,Hollanda'nın Müge Anlı'sıolmak için de kolları sıvadı.
Yolanthe Cabau, 'RTL4' adlı kanalda yeni başlayanprogramında birbirlerinikaybeden aileleri vesevenleri kavuşturuyor.Güzel yenge, ilk bölümde1990'da geçirdikleritrafik kazası yüzündenbirbirlerinden ayrı düşeniki kardeşi buluşturdu.
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