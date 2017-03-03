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Yıldızlar geçidi

’in ilk Türk filmi olan ‘İstanbul Kırmızısı’ görücüye çıktı... Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve Nejat İşler’in rol aldığı filmin galasında gözler, diğer başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün’deydi

Yıldızlar geçidi
Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in merakla beklenen ilk Türk filmi, 'İstanbul Kırmızısı'nın galası önceki akşam Uniq İstanbul'da yapıldı. Özpetek'in kendi kitabından sinemaya uyarlanan filminin başrol oyuncuları Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Nejat İşler ve Mehmet Günsür galada hazır bulundu. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin galasına ünlü isimler akın etti. Film, gala seyircisinden tam not alırken gözler gece boyunca Büyüküstün'ün üzerindeydi. Onur Saylak'la 5 buçuk yıllık evliliklerini bitirmek üzere olan Tuba Büyüküstün, straplez elbisesiyle göz kamaştırdı.

NEJAT'IN KEYFİ YERİNDE
Güzel oyuncu, İtalya'dan kuaför getirtildiği haberleri için "O Ferzan Bey'in isteğiydi. Saç dizaynını yapan güvendiği bir arkadaşını ekibe dahil etti" dedi. Nejat İşler ise bu sözler üzerine espriyi patlattı: "Benim için de Fransa'dan diş hekimi gelecek."

DOĞAN SAVAŞ
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