Yıldızlar geçidi

Ferzan Özpetek’in ilk Türk filmi olan ‘İstanbul Kırmızısı’ görücüye çıktı... Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve Nejat İşler’in rol aldığı filmin galasında gözler, diğer başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün’deydi
Türk yönetmen FerzanÖzpetek'in merakla beklenenilk Türk filmi, 'İstanbulKırmızısı'nın galası önceki akşamUniq İstanbul'da yapıldı. Özpetek'inkendi kitabından sinemaya uyarlananfilminin başrol oyuncuları HalitErgenç, Tuba Büyüküstün, Nejatİşler ve Mehmet Günsür galadahazır bulundu. Zengin oyuncukadrosuyla dikkat çeken filmingalasına ünlü isimler akın etti. Film,gala seyircisinden tam not alırkengözler gece boyunca Büyüküstün'ünüzerindeydi. Onur Saylak'la 5buçuk yıllık evliliklerini bitirmeküzere olan Tuba Büyüküstün,straplez elbisesiyle göz kamaştırdı.
NEJAT'IN KEYFİ YERİNDE
Güzel oyuncu, İtalya'dan kuaförgetirtildiği haberleri için "O FerzanBey'in isteğiydi. Saç dizaynınıyapan güvendiği bir arkadaşınıekibe dahil etti" dedi. Nejat İşlerise bu sözler üzerine espriyi patlattı:"Benim için de Fransa'dan dişhekimi gelecek."
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