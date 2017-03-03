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Ustanın Zafer’i

Ustanın Zafer’i
Usta sanatçı Perihan Savaş, 24 yaşındaki oğlu Savaş Zafer'le The Bosphorus Kalamış'ta akşam yemeği yedi. Merhum oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğluyla keyifli bir gece geçiren 61 yaşındaki sanatçı, güzelliğiyle yıllara meydan okuduğunu kanıtladı.
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