Turkish style

PARÇALARI KAPIŞILIYOR
Tasarımlarında deri, kumaş ve ipliği Türk mallarından kullanan Arçay, ABD'de de bir showroom açma hazırlığında… Zeynep Arçay'ın son koleksiyonu da yabancı yıldızlardan büyük ilgi gördü. Bunun son örneği ise Kendall Jenner… ABD'li güzel, önceki gün Zeynep Arçay tasarımı deri pantolonuyla Paris'te objektiflere yansıdı. Güzel modelin kendi tasarımlarını giymesinden dolayı mutluluk duyan modacı, Jenner'ın fotoğrafını instagram'da paylaştı. Türk moda severler ise Arçay'ı "Türk modasını dünyaya tanıttığın için seninle gurur duyuyoruz" diyerek tebrik etti.
ADRİANA LİMA
JESSİCA BİEL
KENDALL'IN GÖZDESİ
Önceki gün Zeynep Arçay tasarımı deri pantolonuyla Paris'te görüntülenen Jenner, geçen ay da yine Arçay imzalı bordo bir peluş mont giymişti.
Özge GÜRCAN
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