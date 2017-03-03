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Turkish style

Stilleriyle göz kamaştıran dünyaca ünlü yıldızların şıklığına Türk ’dan sihirli dokunuş… Adriana Lima’dan Kendall Jenner’a kadar çok sayıda yabancı yıldız, Arçay’ın tasarımlarını giyerek göğsümüzü yine kabarttı...

Turkish style
Hollywood yıldızlarının yanı sıra Victoria's Secret melekleri de Türk modacı Zeynep Arçay tasarımlarının tutkunu… ABD'li oyuncu Jessica Biel'in gardırobuna el atan Arçay, Adriana Lima'dan Kendall Jenner'a kadar birçok güzel modelin de ilk tercihi… Uzun yıllar telekomünikasyon sektöründe yöneticilik yapan , hayallerinin peşinden gidip moda sektörüne el attı. Kısa sürede büyük başarı yakalayan ünlü tasarımcı, Türk modasını yurt dışında başarıyla temsil ediyor.

PARÇALARI KAPIŞILIYOR
Tasarımlarında deri, kumaş ve ipliği Türk mallarından kullanan Arçay, ABD'de de bir showroom açma hazırlığında… Zeynep Arçay'ın son koleksiyonu da yabancı yıldızlardan büyük ilgi gördü. Bunun son örneği ise Kendall Jenner… ABD'li güzel, önceki gün Zeynep Arçay tasarımı deri pantolonuyla Paris'te objektiflere yansıdı. Güzel modelin kendi tasarımlarını giymesinden dolayı mutluluk duyan , Jenner'ın fotoğrafını instagram'da paylaştı. Türk moda severler ise Arçay'ı "Türk modasını dünyaya tanıttığın için seninle gurur duyuyoruz" diyerek tebrik etti.


ADRİANA LİMA


JESSİCA BİEL



KENDALL'IN GÖZDESİ
Önceki gün Zeynep Arçay tasarımı deri pantolonuyla Paris'te görüntülenen Jenner, geçen ay da yine Arçay imzalı bordo bir peluş mont giymişti.



Özge GÜRCAN
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