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Nurgül’den espriler

Nurgül’den espriler
Nurgül Yeşilçay, önceki gün Bebek'teydi. Instagram'daki "İnsanın hayatında yeni başlangıçlar olunca…" mesajı hatırlatılan oyuncu, "Yakında görürsünüz" diyerek aşk sorularını geçiştirdi. Yeşilçay, "Yeni heyecanlara gidiyorum" diye espri yapıp oradan uzaklaştı.

Aydın HAMZA
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