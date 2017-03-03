Naz’dan ilk poz

Aşklarını Sevgililer Günü'nde instagram'da ilan eden Naz Elmas'la Cem Bozer, önceki akşam ilk kez objektiflere birlikte görüntü verdi. Bir davete katılan çiçeği burnunda aşıkların keyfi yerindeydi.



Mutluluğu gözlerinden okunan oyuncu, "Galanın şıkı mı, yoksa rüküşü mü olacağız acaba?" diyerek espri yaptı. Sevgilisinin elini bırakmayan Elmas, etrafına gülücükler saçtı.



Doğan SAVAŞ