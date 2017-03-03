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Mega heyecan

Mega heyecan
New York'taki konserleriyle ABD'li hayranlarının kalbini fetheten Tarkan, konser öncesi büyük bir heyecan yaşayınca uykusu kaçtı. Yatakta bu pozu veren Megastar'ın fotoğrafı sadece 2 saat gibi kısa bir sürede 40 bin kişi tarafından beğenildi. 'ın bu pozuna binlerce de yorum yağdı.
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