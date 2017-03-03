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Kıvanç yine ‘çok oldu’!

Kıvanç yine ‘çok oldu’!
Ünlü jean markası Mavi, reklam için yeniden bir araya geldiği Kıvanç Tatlıtuğ'un özel fotoğraflarını yayınladı. 4 yıl aradan sonra firmayla çalışan yakışıklı oyuncunun bu karesi büyük heyecan yarattı. Bu fotoğraflarda , baskılı jean ceketiyle "Çok mu çok oluyor!" mesajı verdi.
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