Kalbinin sızısı

Geçtiğimiz yıl doğum gününde Brüksel'de yönetmen Fırat Parlak'la evlenen Burcu Kara'ya eşinden güzel jest… Önceki gün eşi Parlak'ın organize ettiği partiyle 37. yaşını kutlayan oyuncu, bu anı "Her günümü güzelleştirirken sen, yaşlansam ne olur ki ben! Eşim, sevdiğim, burnumun direği, kalbimin sızısı" diyerek instagram'da paylaştı.