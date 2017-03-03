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İhanet yok aşka devam

İhanet yok aşka devam
Hande Erçel'le Ekin Mert Daymaz'ın bittiği iddia edilen aşkları tam gaz devam ediyor. Aralık 2016'da 1 yıllık ayrılığın ardından barışan çiftin geçtiğimiz günlerde yollarını yine ayırdığı haberleri çıkmıştı.

Daymaz, ayrılığı şu sözlerle yalanladı: "Hande'yle ilişkimiz güzel devam ediyor. Onu aldattığıma dair haberler çıktı. Ama birlikte görüntülendiğim kişiler arkadaşlarımdı. Zaten gerekli açıklamayı Hande'ye yaptım."
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