İhanet yok aşka devam

Hande Erçel'leEkin MertDaymaz'ın bittiğiiddia edilenaşkları tam gazdevam ediyor.Aralık 2016'da1 yıllık ayrılığınardından barışan çiftingeçtiğimiz günlerde yollarınıyine ayırdığı haberleri çıkmıştı.
Daymaz, ayrılığı şu sözlerle yalanladı:"Hande'yle ilişkimiz güzel devamediyor. Onu aldattığıma dair haberlerçıktı. Ama birlikte görüntülendiğimkişiler arkadaşlarımdı. Zaten gerekliaçıklamayı Hande'ye yaptım."
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