İhanet yok aşka devam

Hande Erçel'le Ekin Mert Daymaz'ın bittiği iddia edilen aşkları tam gaz devam ediyor. Aralık 2016'da 1 yıllık ayrılığın ardından barışan çiftin geçtiğimiz günlerde yollarını yine ayırdığı haberleri çıkmıştı.



Daymaz, ayrılığı şu sözlerle yalanladı: "Hande'yle ilişkimiz güzel devam ediyor. Onu aldattığıma dair haberler çıktı. Ama birlikte görüntülendiğim kişiler arkadaşlarımdı. Zaten gerekli açıklamayı Hande'ye yaptım."