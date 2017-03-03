Hülya farkıyla

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'la Rafet El Roman'ın birlikte seslendirdiği ve herkesin merakla beklediği 'Sen Olmazsan' adlı single önümüzdeki günlerde müzik marketlerdeki yerini alacak. İkili, geçtiğimiz günlerde ise şarkıyı kliplendirdi.



Roman'ın yönettiği klibin bazı sahneleri İstanbul, bazıları ise Frankfurt'ta yapıldı. El Roman, Avşar Kızı için "Hülya, şarkıyı o kadar duygu yüklü okudu ki parçaya bambaşka bir anlam kazandırdı" dedi.