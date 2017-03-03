Yol Durumu
  1. Kalbinin sızısı
  2. İhanet yok aşka devam

Hülya farkıyla

Hülya farkıyla
Ünlü sanatçı Hülya Avşar'la Rafet El Roman'ın birlikte seslendirdiği ve herkesin merakla beklediği 'Sen Olmazsan' adlı single önümüzdeki günlerde müzik marketlerdeki yerini alacak. İkili, geçtiğimiz günlerde ise şarkıyı kliplendirdi.

Roman'ın yönettiği klibin bazı sahneleri İstanbul, bazıları ise Frankfurt'ta yapıldı. El Roman, Avşar Kızı için "Hülya, şarkıyı o kadar duygu yüklü okudu ki parçaya bambaşka bir anlam kazandırdı" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar