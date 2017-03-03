Hülya farkıyla

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'la RafetEl Roman'ın birlikte seslendirdiği veherkesin merakla beklediği 'Sen Olmazsan'adlı single önümüzdeki günlerde müzikmarketlerdeki yerini alacak. İkili, geçtiğimizgünlerde ise şarkıyı kliplendirdi.
Roman'ın yönettiği klibin bazı sahneleriİstanbul, bazıları ise Frankfurt'ta yapıldı.El Roman, Avşar Kızı için "Hülya, şarkıyıo kadar duygu yüklü okudu ki parçayabambaşka bir anlam kazandırdı" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.