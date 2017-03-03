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En güzel buluşma

En güzel buluşma
Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin seçimiyle 2016 yılının 'en' iyileri, önceki akşam sahiplerini buldu. 'En' iyi film ödülünü kazanan 'Ekşi Elmalar'ın oyuncuları Songül Öden'le Şükran Ovalı, güzellikleriyle göz kamaştırdı.

Doğan SAVAŞ
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