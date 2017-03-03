En güzel buluşma

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Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin seçimiyle 2016 yılının 'en' iyileri, önceki akşam sahiplerini buldu. 'En' iyi film ödülünü kazanan 'Ekşi Elmalar'ın oyuncuları Songül Öden'le Şükran Ovalı, güzellikleriyle göz kamaştırdı.
Doğan SAVAŞ
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