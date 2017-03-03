Düşmanlar eski sevgili çıktı

Şimdilerin kanlı bıçaklı iki ismi Derya Uluğ ileBerkay hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı. Ünlüpopçu, geçtiğimiz yaz Uluğ'un Kuşadası Jade Beachve Çeşme Tren Beach'te sahne alacağını öğrenincemekan sahiplerine "Çıkarmayın şu kızı" diye kulisyapmıştı. Bunun üzerine de Berkay'ın kariyerine engelolduğunu söyleyen Uluğ, meğer popçuyla yıllar önceaşk yaşamış. Önceki gün 'Bir De Bizden Dinleyin'programında ortaya atılan bu iddia; iki ünlü şarkıcınınneden birbirine düşman olduğunu açıklıyor.
ÜNLÜ OLUNCA DERYA'YI SİLDİ!
İddiaya göre Berkay, müzik piyasasına ilk adım attığı yıllar olan 2012'de Derya Uluğ ile İzmir'de büyükaşk yaşadı. İkili, evlilik planları yaparken Berkay, ünlü olduktan sonra güzel popçuyu aldatmaya ve aramamayabaşladı. Bu durumu kendine yediremeyen Uluğ ise hırs yaparak İstanbul'a geldi ve şimdilerdeki şöhretine kavuştu. Berkay ise yaşanan bu eski olaylar yüzünden Derya'nın kariyerini engellemek için kırk takla atmaya başladı!
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