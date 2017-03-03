Düşmanlar eski sevgili çıktı

Şimdilerin kanlı bıçaklı iki ismi Derya Uluğ ile Berkay hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı. Ünlü popçu, geçtiğimiz yaz Uluğ'un Kuşadası Jade Beach ve Çeşme Tren Beach'te sahne alacağını öğrenince mekan sahiplerine "Çıkarmayın şu kızı" diye kulis yapmıştı. Bunun üzerine de Berkay'ın kariyerine engel olduğunu söyleyen Uluğ, meğer popçuyla yıllar önce aşk yaşamış. Önceki gün 'Bir De Bizden Dinleyin' programında ortaya atılan bu iddia; iki ünlü şarkıcının neden birbirine düşman olduğunu açıklıyor.



ÜNLÜ OLUNCA DERYA'YI SİLDİ!

İddiaya göre Berkay, müzik piyasasına ilk adım attığı yıllar olan 2012'de Derya Uluğ ile İzmir'de büyük aşk yaşadı. İkili, evlilik planları yaparken Berkay, ünlü olduktan sonra güzel popçuyu aldatmaya ve aramamaya başladı. Bu durumu kendine yediremeyen Uluğ ise hırs yaparak İstanbul'a geldi ve şimdilerdeki şöhretine kavuştu. Berkay ise yaşanan bu eski olaylar yüzünden Derya'nın kariyerini engellemek için kırk takla atmaya başladı!

