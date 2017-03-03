Annelik konforu

İkiz bebekleri Ebrusu ile Hasan Poyraz'ı14 Şubat'ta kucağına alan Ebru Yaşar,anneliğin tadını çıkarıyor. Ünlü şarkıcı, öncekiakşam işadamı eşi Nejat Gülseven'leEtiler'deki Fenix'te baş başa yemek yedi. Kısasürede hamilelikte aldığı kilolardan kurtulanYaşar, "Hamilelik boyunca sadece9 kilo aldım, doğumdan sonra emzirerek12 kilo verdim" dedi.
Eşinin doğum hediyesiolan yaklaşık 400 binliralık Mercedes VIPminibüsüne binenEbru Yaşar,"Babamızçocuklarımızave bana hediyeetti" diyerekhavasını attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.