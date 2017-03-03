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Annelik konforu

Annelik konforu
İkiz bebekleri Ebrusu ile Hasan Poyraz'ı 14 Şubat'ta kucağına alan , anneliğin tadını çıkarıyor. Ünlü şarkıcı, önceki akşam işadamı eşi Nejat Gülseven'le Etiler'deki Fenix'te baş başa yemek yedi. Kısa sürede hamilelikte aldığı kilolardan kurtulan Yaşar, "Hamilelik boyunca sadece 9 kilo aldım, doğumdan sonra emzirerek 12 kilo verdim" dedi.

Eşinin doğum hediyesi olan yaklaşık 400 bin liralık Mercedes VIP minibüsüne binen Ebru Yaşar, "Babamız çocuklarımıza ve bana hediye etti" diyerek havasını attı.

Doğan SAVAŞ
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