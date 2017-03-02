Uzatma f'aslı'

Aslı Enver’le Murat Boz’un 1 yıllık ilişkisi çıkmaza girdi. Boz, aşkı bitirmek isterken Enver ondan vazgeçemedi. Güzel oyuncu, 25 gün görüşmediği popçuyu ikna etse de çiftin dostları, ‘Murat için bu aşk bitti’ dedi
Yakışıklı popçu Murat Boz'la güzel oyuncu Aslı Enver'in aşkı, uzatmaları oynuyor… Gözde çift, ayrılık dedikodularına nokta koymak için geçtiğimiz gün aşk dolu paylaşımlar yapsa da işin'aslı' hiç de öyle değil! Aşkları 2016'da rol aldıkları 'Kardeşim Benim' adlı filmin setinde başlayan ikili, artık yolun sonuna geldi. Sevgiler Günü'nü dahi ayrıgeçiren ikilinin dost çevresinden alınan bilgiye göre çift, 25 günlük bir ayrılık süreci yaşadı. Ayrılık nedeni ise ne ihanet ne de şiddetli geçimsizlik… Ünlü çiftin ayrılığında Murat Boz'un Aslı Enver'e hislerininbitmesi etkili oldu. Boz, Enver'le ayrılık kararı aldıktan sonra Acun Ilıcalı'nın yanına Dominik'e gitti.
DOSTLARI GELECEK İÇİN UMUTSUZ!
Bu sırada Aslı Enver ise yeni dizisinin çekimleriyle meşguldü. Güzel oyuncu, 25 gün Murat Boz'un kendini dinlemesine izin verdi. Çok sevdiği Boz'la ayrılmak istemeyen Aslı Enver, geçtiğimiz hafta ise yakışıklı popçuyu arayıp ondan aşklarınaikinci şans vermesini istedi. Bu arada konuşulanlara göre; Enver'in menajeri de "Yeni diziöncesi Murat Boz'la ayrılmanreytingleri kötü etkiler" diyerek oyuncuyu uyardı. Aslı Enver'e aşkı bitse de güzel oyuncuyuarkadaş olarak çok seven Boz, bunu duyunca Enver'in kariyerini düşünüp ayrılığı askıya aldı. Ancak yine de Murat Boz'un çok yakın bir dostuna göre; bu ilişkinin sadecebirkaç aylık ömrü kaldı...
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