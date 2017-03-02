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  1. Ceyda aşka geldi

Uzatma f'aslı'

’le ’un 1 yıllık ilişkisi çıkmaza girdi. Boz, aşkı bitirmek isterken Enver ondan vazgeçemedi. Güzel oyuncu, 25 gün görüşmediği popçuyu ikna etse de çiftin dostları, ‘Murat için bu aşk bitti’ dedi

Uzatma faslı
Yakışıklı popçu Murat Boz'la güzel oyuncu Aslı Enver'in aşkı, uzatmaları oynuyor… Gözde çift, ayrılık dedikodularına nokta koymak için geçtiğimiz gün aşk dolu paylaşımlar yapsa da işin 'aslı' hiç de öyle değil! Aşkları 2016'da rol aldıkları 'Kardeşim Benim' adlı filmin setinde başlayan ikili, artık yolun sonuna geldi. Sevgiler Günü'nü dahi ayrı geçiren ikilinin dost çevresinden alınan bilgiye göre çift, 25 günlük bir ayrılık süreci yaşadı. Ayrılık nedeni ise ne ihanet ne de şiddetli geçimsizlik… Ünlü çiftin ayrılığında Murat Boz'un Aslı Enver'e hislerinin bitmesi etkili oldu. Boz, Enver'le ayrılık kararı aldıktan sonra Acun Ilıcalı'nın yanına Dominik'e gitti.

DOSTLARI GELECEK İÇİN UMUTSUZ!
Bu sırada ise yeni dizisinin çekimleriyle meşguldü. Güzel oyuncu, 25 gün 'un kendini dinlemesine izin verdi. Çok sevdiği Boz'la ayrılmak istemeyen Aslı Enver, geçtiğimiz hafta ise yakışıklı popçuyu arayıp ondan aşklarına ikinci şans vermesini istedi. Bu arada konuşulanlara göre; Enver'in menajeri de "Yeni dizi öncesi Murat Boz'la ayrılman reytingleri kötü etkiler" diyerek oyuncuyu uyardı. Aslı Enver'e aşkı bitse de güzel oyuncuyu arkadaş olarak çok seven Boz, bunu duyunca Enver'in kariyerini düşünüp ayrılığı askıya aldı. Ancak yine de Murat Boz'un çok yakın bir dostuna göre; bu ilişkinin sadece birkaç aylık ömrü kaldı...

MAGAZİN SERVİSİ/ÖZEL
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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