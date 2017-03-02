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Tuba’dan yorum yok

Tuba’dan yorum yok
Onur Saylak'la 5 buçuk yıllık evliliklerini bitirmek üzere olan Tuba Büyüküstün, önceki gece Asmalımescit'teydi. Güzel oyuncu, başrolünde oynadığı 'İstanbul Kırmızısı' adlı filmin yönetmeni Ferzan Özpetek'le yemek yedi. Boşanma süreciyle ilgili konuşmayan 'ün parmağında da alyansı yoktu.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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