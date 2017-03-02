Yol Durumu
  1. Ceyda aşka geldi
  2. Hazırlık tamam

Terlikle defileye

Terlikle defileye
Ceylan Çapa, modaya uydu! Önceki gün Tuvana Büyükçınar'ın özel defilesine katılan Çapa, her zamankinin aksine bu kez özensiz halleriyle dikkat çekti. Çapa'nın son günlerin gözdesi 3 bin liralık Gucci marka terlikleri ise "Sanki Ceylan, evden öylece çıkmış gelmiş" dedirtti.



Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar